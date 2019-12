Il 3 gennaio, davanti alla sede dell’Agenzia Forestas, in viale Merello, a Cagliari, si terrà un sit-in organizzato dalla UILA UIL per rivendicare la stabilizzazione immediata dei lavoratori a tempo determinato.

“Stabilizzazione immediata dei lavoratori a tempo determinato dell’Agenzia Forestas”. E’ quanto chiede la UILA Uil che ha indetto per venerdì prossimo, 3 gennaio, alle 10.00, un sit-in dei lavoratori a tempo determinato presso la sede dell’Agenzia Forestas di viale Merello 86, a Cagliari.

Nelle scorse settimane il sindacato ha chiesto un reale miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti dell’Agenzia attraverso uno stanziamento di risorse aggiuntive per l’applicazione delle leggi regionali n. 43/2018 e n. 6/2019. La priorità assoluta resta la stabilizzazione immediata degli operai a tempo determinato, ma occorrono anche le risorse aggiuntive per il passaggio al ruolo unico regionale di questi lavoratori, esclusi dalla L.R. 6/2019, che ha previsto il nuovo contratto e le relative risorse, solo per i lavoratori a tempo indeterminato.

«Negli anni passati, nel mese di dicembre, i lavoratori del primo turno avevano già firmato la loro assunzione che avveniva già dai primi giorni dell’anno. Quest’anno purtroppo non è andata così e queste famiglie hanno trascorso le festività con molta apprensione – spiega la segretaria generale della UILA UIL Sardegna Gaia Garau -. Nelle scorse settimane gli assessori competenti ci hanno promesso la stabilizzazione a partire dal mese di gennaio, le risorse aggiuntive e la nomina immediata del commissario. Accogliamo con favore la nomina del commissario, ora però è necessario agire con urgenza al fine di dare garanzie ai lavoratori a tempo determinato, che non possono essere esclusi dalla attuale contrattazione per il transito al ruolo unico regionale.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments