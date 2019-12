Il Cortoghiana ospita la capolista Idolo e sogna il sorpasso in testa alla classifica, il Villamassargia ha battuto l’Orrolese 2 a 0 nell’anticipo, la Monteponi gioca a Selargius.

Il Cortoghiana ospita la capolista Idolo e punta al sorpasso in testa alla classifica del girone A del campionato di Promozione regionale. La squadra di Marco Farci continua la sua bella favola in questa prima stagione in Promozione dopo 42 anni di assenza dalla categoria e non vuole smettere di sognare, sia in campionato sia in Coppa Italia, manifestazione che mercoledì la vedrà impegnata ad Arborea, per cercare l’accesso alle semifinali.

La Monteponi giocherà a Selargius, dove cercherà di riscattare l’inattesa sconfitta casalinga subita sette giorni fa in casa con il Tortolì, su un campo reso praticamente impraticabile dalla pioggia caduta prima e durante la partita.

Il Villamassargia ha superato l’Orrolese nelll’anticipo disputato ieri, 2 a 0, centrando la quinta vittoria nelle ultime sei giornate, con tre punti che lanciano temporaneamente la squadra di Titti Podda al terzo posto in classifica, a tre punti dalla capolista Idolo e a due dal Cortoghiana (entrambe hanno disputato una partita in meno rispetto al Villamassargia.

Completano il programma dell’11ª giornata del girone d’andata, le partite Arborea-Andromeda, Gonnosfanadiga-Villacidrese, Sant’Elena Quartu-Buddusò, Tortolì-Tonara e Sigma De Amicis 1979-Seulo 2010.

Nel girone B del campionato di Prima Categoria, la capolista Fermassenti difenderà il fresco primato solitario, nel match casalingo con il Calcio Capoterra, prima inseguitrice. La squadra di Roberto Concas, unica ancora imbattuta nel girone, avrà così la ghiotta occasione, in caso di vittoria, di allungare il passo, in attesa del recupero del derby di Narcao, rinviato tre settimane fa per la pioggia.

L’Atletico Narcao giocherà sul campo della Libertas Barumini, l’Atletico Villaperuccio a Santa Giusta. L’Antiochense, sempre alla ricerca della sua nuova identità dopo la trionfale promozione dalla Second categoria, giocherà sul campo della Gioventù Sportiva, a Samassi.

Completano il programma della giornata, le partite Freccia Parte Montis Mogoro-Sadali, Gergei-Francesco Bellu, Nuova San Marco-Virtus Villamar e, infine, Virtus San Sperate 2002-Tharros.

