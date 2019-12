Il prefetto di Cagliari ha organizzato un incontro con il presidente AIAS e i Sindacati, alla presenza dell’assessore della Sanità, per fare il punto sulla vertenza.

Dopo lo sciopero messo in atto oggi dai lavoratori, con manifestazione spostata dall’assessorato della Sanità, in via Roma, al Palazzo della Regione di viale Trento, a causa del maltempo, il prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha convocato il presidente dell’AIAS, i segretari regionali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, UGL, ISA, FIALS, CSS e CONFINTESA, per lunedì 23 dicembre preso la sede della Prefettura di piazza Palazzo, alla presenza dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. Nel corso dell’incontro, verrà fatto il punto della situazione in cui si trova la vertenza AIAS che coinvolge circa 800 lavoratori che rivendicano il pagamento di 11 mensilità arretrate.

