La Dinamo Banco di Sardegna non si ferma. Al PalaSerradimigni ha battuto anche la lanciatissima Fortitudo Pompea Bologna, 86 a 80 (p.t. 40 a 43).

Nella Fortidudo il migliore è stato Pietro Aradori, autore di 20 punti, 4 su 7 da 2 punti, 2 su 6 da 3 punti, 6 su 6 ai tiri liberi, 3 rimbalzi, 3 assist, 25 di valutazione; in doppia cifra anche Kassius Robertson (18 punti) e Henry Sims (17 punti). In ombra l’ex Rok Stipcevic, autore di 3 soli punti, una tripla (su 4 tiri effettuati).

La Dinamo ha chiuso con quattro uomini in doppia cifra. Il migliore è stato Michele Vitali, a lungo impeccabile al tiro ed alla fine autore di 16 punti con 4 su 5 da 1 punti, 2 su 2 da 3 punti, 2 su 3 ai tiri liberi, 6 rimbalzi, 3 assist, 24 di valutazione; Miro Bilan, 16 punti, 7 su 12 da 2 punti, 2 su 2 ai tiri liberi, 5 rimbalzi, 2 assist, 19 di valutazione; Stefano Gentile, 15 punti, 2 su 3 da 2 punti, 3 su 3 da 3 punti, 2 su 2 ai tiri liberi, 1 rimbalzo, 2 assist, 14 di valutazione; Dwayne Evans, 13 punti, in ombra nella prima metà di partita, brillante nel secondo, con 5 su 10 da 2 punti, 1 su 2 da 3 punti, 7 rimbalzi, 1 assist, 17 di valutazione.

L’ultimo quarto ha visto la Fortitudo ancora in partita, capace di riavvicinarsi nelle battute iniziali, ma la Dinamo non le ha consentito di andare oltre il -5 e nel finale ha gestito il vantaggio acquisito, senza patemi, fino al definitivo 86 a 80.

Live Translation

Contatore Visite 4173 Oggi:

Oggi: 3877 Ieri:

Ieri: 38995 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 47 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (347) Accise (34) Acqua (219) Agricoltura (1.174) Agricoltura biologica (9) Alcoa (327) Alimentazione (61) Allevamento (68) Ambiente (1.014) Ammortizzatori sociali (131) Archeologia (189) Archeologia industriale (57) Architettura (5) Arte (305) Arte contemporanea (63) Artigianato (405) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (243) Attività produttive (45) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (122) Bandi (689) Bonifiche (84) Borse di studio (100) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (84) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (11) Chiesa (223) Cinema (486) Clima (16) Commercio (191) Comunicazione & Marketing (57) Concorsi (359) Consiglio regionale della Sardegna (1.102) Continuità territoriale (45) Cooperazione (91) Cooperazione internazionale (148) Costituzione (1) Credito (76) Credito d’imposta (12) Crisi (59) Cronaca (1.411) Cucina (46) Cultura (1.768) Fotografia (82) Libri (369) Mostre (97) Teatro (147) Danza (9) Decentramento (54) Difesa (9) Diritti civili (22) Diritti umani (1) e-commerce (1) Economia (73) Edilizia (133) Edilizia pubblica (73) Edilizia scolastica (16) Editoria (52) Elezioni (793) Emigrazione (5) Energia (257) Energie rinnovabili (79) Enogastronomia (28) Enti locali (1.487) Escursionismo (113) Esercitazioni militari (10) Eurallumina (297) Eventi (1.288) Expo 2015 (266) Famiglia (7) Fauna sarda (30) Feste (752) Feste commemorative (99) Fiere (147) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (24) Forestazione (121) Formazione professionale (314) Forze Armate (155) Gal Sulcis (31) Gemellaggio tra comunità (50) Giochi (7) Giornalismo (151) Giustizia (41) Governo (73) Guardia Costiera (88) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (263) Impresa (196) Incendi (304) Industria (393) Informatica (21) Informazione (77) Insularità (51) Integrazione sociale (39) Istituzioni (2) Istruzione (309) Lavori pubblici (633) Lavoro (948) Leggi (84) Libertà (2) Lingua blu (51) Lingua sarda (69) Lutto (1) Mare (173) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (180) Microcredito (36) Miniere (106) Monumenti aperti (98) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (96) Musica (2.006) Natura (161) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (103) Numismatica (3) Opere pubbliche (5) Ordine pubblico (1) Pace (59) Parchi (40) Parco Geominerario (172) Pari opportunità (36) Parlamento europeo (253) Partiti politici (198) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (142) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (144) Pittura (62) Politica (702) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (35) Poste (88) Previdenza (35) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (112) Protezione Civile (163) Province (122) Provincia (27) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (8) Publiredazionale (1) Raccolta differenziata (117) Referendum (106) Regione (1.032) Religione (49) Ricerca scientifica (97) Ricerca tecnologica (111) Rifiuti (85) Riforme (85) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (3.010) Scienza (41) Sciopero (45) Scuola (393) Selezione personale (2) Servitù militari (95) Servizi (413) Servizi sociali e assistenziali (123) Servizio civile (51) Shopping (62) Sicurezza del cittadino e del territorio (232) Sicurezza in mare (39) Sicurezza stradale (71) Sider Alloys (49) Sindacato (168) Sociale (862) Solidarietà (332) Spettacolo (494) Sport (2.949) Altri Sport (33) Calcio (170) Storia (345) Sviluppo (173) Sviluppo imprenditoria (22) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (530) Terza età (1) Toponomastica (2) Tradizione (24) Traffico (36) Trasporti (963) Tributi locali (148) Turismo (775) Unesco (2) Unione europea (126) Università (259) Urbanistica (232) Vacanze (20) Viabilità (189) Vini (189) Viticoltura (46) Volontariato (147) Zona franca (66) Zone Franche Urbane (20)