La libreria Lilith, a 35 anni dalla sua nascita, lascia i locali della via Satta e si trasferisce, nel mese di marzo del 2020, in via Barbagia n° 11, a fianco alla Casa del popolo.

Nata negli anni ’80,Libreria delle Donne, quando il Movimento si trasferiva dalle piazze ai luoghi di riflessione e di elaborazione culturale nelle Università, nei Centri di studio e di documentazione, come tutte le librerie delle donne sorte in quegli anni, aveva lo scopo di conoscere e far conoscere il pensiero delle donne, oltre che di diffondere la lettura, come strumento fondamentale per perseguire lo scopo primario. Queste sono le finalità che ha perseguito nella sua esistenza e che continuerà a perseguire nel futuro con l’indispensabile partecipazione di esperienze differenti e comuni, riconosciute e valorizzate, che ne fanno un punto di riferimento per la città, e insieme con il rinnovo, anche generazionale, che il tempo trascorso ed i cambiamenti richiedono per continuare il processo di mediazione culturale, sempre attento alla lotta contro gli stereotipi ed i conflitti fra i generi, all’interno dell’infinita produzione editoriale, in cui le donne sono ormai presenti sia come creatrici che come operatrici nelle case editrici, ed il pubblico, sia femminile che maschile.

Siamo convinte che questo cambiamento di locazione possa dare un nuovo slancio sia per la presenza di spazi diversi, anche all’aperto, appunto, sia per una frequentazione più varia della libreria situata nel quartiere più giovane e più popolato della città, dove l’ immersione nel mondo dei libri, può essere più necessaria che altrove, soprattutto se guidata da chi garantisce una vasta esperienza rivolta più alla qualità ed ai risultati che alla quantità, come è l’esperienza della nostra libreria che da decenni collabora con le scuole di ogni ordine e grado e promuove incontri e dibattiti pubblici.

Il caso e insieme la scelta incoraggiano la vicinanza di questi due soggetti che operano nella cultura e nel sociale, la libreria Lilith e la Casa del popolo. Siamo convinte che ne deriverà valore per il lavoro di ciascuno, nel rispetto della reciproca autonomia.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments