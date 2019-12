L’Aiace Assemini s’è imposta sugli Ex Biancoblù Carbonia, a Golfo Aranci, nella finale nazionale di calcio a 5 MSP Italia.

Una doppietta di Giacomo Deiana e il terzo sigillo di Enrico Ruda regalano alla Aiace Telamonio di Assemini la vittoria nelle finali nazionali di Calcio a 5 Maschile Msp Italia, andate in scena sui campi di Golfo Aranci. I campidanesi hanno sconfitto per 3-1 i secondi classificati dell’Ex Biancoblu di Carbonia: il marcatore per i sulcitani è stato Piercarlo Musu. Terzo posto per il Latina Calcio a 5, che ha sconfitto il Futsal Sassari con il risultato finale di 4-2.

È stato un fine settimana ricco di sport e emozioni quello appena trascorso negli impianti del centro gallurese, grazie all’organizzazione dell’evento promosso dal Movimento sportivo popolare guidato in Sardegna da Alberto Borsetti ed organizzato dal comitato provinciale di Cagliari del presidente Carlo Perria.

«Non solo attività fisica e agonismo», spiegano i due dirigenti dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, «le nostre manifestazioni contribuiscono anche alla promozione del territorio e della Sardegna, con i partecipanti che alloggiano per tre giorni, a dicembre, in luoghi che vedono il transito turistico prevalentemente d’estate.»

Grande soddisfazione per la vittoria è stata espressa dal presidente-giocatore dell’Aiace Assemini Cenzo Garau, che in bacheca adesso può aggiungere il titolo di campione nazionale del torneo di calcio a 5 del Msp Italia.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments