L’Amministrazione comunale di Tratalias ha organizzato per il 14 dicembre, presso il Borgo Medioevale, la presentazione del libro “Marte Bianco” di Marco Buttu.

L’Amministrazione comunale di Tratalias ha organizzato per il dicembre, presso il museo del territorio, nel Borgo Medioevale, alle 18,.30, la presentazione del libro “Marte Bianco” di Marco Buttu. L’evento sarà coordinato con la collaborazione della Coop. Lilith di Carbonia e della Coop. Stage di Tratalias e della Cooperativa Meela.

La presentazione sarà accompagnata dalla proiezione di alcuni momenti significativi che ha vissuto lo scrittore Marco Buttu, 41 anni, ingegnere di Gavoi, che ha promosso la Sardegna in un modo straordinario. Lo ha fatto per tutto il 2018 compreso dicembre 2017, periodo durante il quale ha preso parte ad una storica missione in Antartide con una squadra di 13 persone (7 italiani, 5 francesi e una austriaca) durante il suo soggiorno in Antartide. Seguirà la presentazione del libro sempre a cura dello scrittore, un dialogo a due, e un momento di confronto con i partecipanti in cui ci sarà spazio per le domande e le curiosità.

