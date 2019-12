L’assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu replica alle accuse: «Le attività della Fondazione Sardegna Film Commission procedono regolarmente in regime ordinario».

«In seguito alle polemiche e alle accuse, evidentemente infondate, sulle attività della Fondazione Sardegna Film Commission, voglio precisare che le attività della Fondazione procedono regolarmente in regime ordinario.»

Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali Andrea Biancareddu, il quale fuga ogni dubbio sulla prosecuzione delle attività di sostegno e promozione del cinema in Sardegna. «E’ del tutto erroneo affermare che il “Fondo Ospitalità” non è stato finanziato. Il programma è, infatti, inserito nel piano finanziario 2020 per un importo di 800mila euro per il 2020. Risorse che, polemiche a parte, non erano disponibili nel 2019, ricorda l’esponente della Giunta Solinas. Con questo strumento intendiamo attrarre investimenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo, aprendo il territorio isolano al sistema produttivo cinematografico garantendo in Sardegna importanti ricadute di investimento e di opportunità occupazionali. La Film Commission – conclude Andrea Biancareddu -, è inoltre in procinto di pubblicare il fondo Filming Cagliari 2019, come sempre a fine d’anno. Attendiamo solo dal Comune l’approvazione della bozza, già condivisa.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments