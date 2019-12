Martedì 17 dicembre, presso la sala mensa dello stabilimento di Portovesme, si svolgerà l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Eurallumina e degli addetti degli appalti interni allo stabilimento.

Martedì 17 dicembre, in concomitanza con la consegna delle buste paga e della firma per gli adempimenti INPS (17 e 18 dicembre), presso la sala mensa dello stabilimento di Portovesme, alle ore 10.00, si svolgerà l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Eurallumina e degli addetti degli appalti interni allo stabilimento.

Sarà l’occasione, al termine dell’assemblea, per un breve momento conviviale, per lo scambio degli auguri per le prossime festività natalizie e per il nuovo anno «all’insegna del lavoro».

