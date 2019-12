Michele Cafaggi presenterà il suo concerto “Ouverture des saponettes”, dedicato ai ragazzi, a San Gavino, Siurgus Donigala e Sinnai, dal 3 al 5 dicembre.

L’artista milanese Michele Cafaggi, attore e autore, ha realizzato un vero e proprio concerto di bolle di sapone di tutte le dimensioni. Si chiama Ouverture des saponettes ed è dedicato ai ragazzi. E’ l’opera di un direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza fiato per un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per pensieri silenziosi, come sono le colorate e gigantesche bolle di sapone. Un gioco antico e sempre attuale che fa parte dell’immaginario e del ricordo collettivo dell’infanzia di tutti.

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo durante tutta la durata dello spettacolo: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più coraggiosi – e meno timidi – potranno entrare dentro una bolla gigantesca. Un racconto visuale senza parole, quello proposto, che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo. Attualmente conta più di 1000 repliche. Ideato nel 2003 è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone. È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show” su Rai 3, “Mattina in famiglia”, Rai 1, “Bontà loro” Rai 1, Tg2, GT Ragazzi, Rai International, e altre trasmissioni.

Michele Cafaggi. L’ideatore di Ouverture è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ’90. E’ stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione teatrale, e ha inoltre esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia.

Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia e in molti altri Paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. E’ Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus. Michele Cafaggi ha ricevuto il “Premio nazionale Franco Enriquez” 2016 con la seguente motivazione:

«Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli: (L’Omino della Pioggia, Ouverture Des Saponettes, Concerto in Si Be – Bolle) sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico- attoriale, raggiunta. La sua arte è spesso a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini, ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste presso i reparti pediatrici i panni del dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile.»

Lo spettacolo in Sardegna andrà in scena nell’ambito della Rassegna Teatro Ragazzi organizzata dall’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, che ha l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura teatrale presso le giovani generazioni. Le date: 3 dicembre San Gavino, teatro comunale 10,30. 4 dicembre Siurgus Donigala, teatro comunale 10,30. 5 dicembre Sinnai, teatro civico 10,30.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments