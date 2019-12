Netta sconfitta per il Cortoghiana, 2 a 0, nel recupero della 10ª giornata del girone A del campionato di Promozione, sul campo della Villacidrese.

Netta sconfitta per il Cortoghiana nel recupero della decima giornata di andata del girone A del campionato di Promozione regionale, sul campo della Villacidrese, impostasi per 2 a 0, con reti di Nicola Fenu e del 19enne Ibrahim Kalil Conde, arrivato nei giorni scorsi a Villacidro dalla Kosmoto Monastir. La squadra di Marco Farci ha retto il confronto nella prima mezz’ora, sfiorando il goal del vantaggio con Marco Foddi, poi la Villacidrese ha preso in mano le redini del gioco e non l’ha più lasciate, andando in goal a cavallo tra la fine del primo tempo (41′) e l’inizio del secondo (7′).

Con i 3 punti conquistati oggi, la Villacidrese sale a quota 21 punti, al quarto posto, allungando sul Cortoghiana (ora sesto con 18 punti) e scavalcando il Villamassargia (quinto con 19 punti).

Il Cortoghiana domenica ospiterà l’Orrolese, il Villamassargia ospiterà l’Andromeda, la Monteponi giocherà sul campo della Sigma De Amicis 1979.

