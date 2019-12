Sabato 14 dicembre l’associazione Nicolau rappresenterà a Narcao il “Presepe vivente”.

Nel mese di aprile dello scorso anno, è nata a Narcao l’associazione Nicolau, un gruppo attivo a livello locale che ha come scopo la promozione della tradizione e dell’aggregazione attraverso due eventi fondamentali: “3 scatti per Narcao” (mostra fotografica) ed il “Presepe vivente”. Nella giornata di sabato 14 dicembre, rappresenterà proprio la quarta edizione del Presepe vivente. A Narcao, Piazza Matteotti, l’area antistante la chiesa, dalle ore 16.00, si tramuterà per una sera in una suggestiva Betlemme: si inizierà con una processione per le strade del paese, accompagnata dal suono di un duo di launeddas, passando poi per la Casa di Re Erode e le sue ancelle, dove i visitatori avranno la possibilità di registrarsi; i tanti figuranti prenderanno posizione, infine, per rappresentare gli antichi mestieri a suon di musiche arabe; la leggenda avrà il vero inizio con l’arrivo di Giuseppe e Maria (quest’anno Andrea Pirosu ed Aurora Musa). Si rivivrà l’ingresso in città ed il loro vagare per trovare un luogo in cui albergare la notte fino alla scelta della capanna nella quale un vero vitellino e l’asinello li accoglieranno prima della natività della piccola Rachele, il bambinello di questa edizione; e poi si assisterà ai canti degli angioletti, all’arrivo dei pastori ad adorare Gesù e dei Re Magi ad omaggiarlo dei famosi doni. Novità di quest’anno saranno le bancarelle posizionate nelle vie limitrofe alla piazza, una sorta di mercatino natalizio di svariati prodotti artigianali locali, ma sempre a tema rievocativo. Molti gli “ingredienti di una gustosa ricetta” che ha come obiettivo quello di trasportarci tutti indietro di duemila anni e farci rivivere la toccante magia degli avvenimenti salienti del Santo Natale.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments