Sabato prossimo Latte Dolce, Polisportiva Ossese ed Atletico Uri si confronteranno ad Uri, in un torneo benefico promosso dalla Prometeo AITF ODV per promuovere la donazione di organi.

Niente vacanze per il Coordinamento della Prometeo AITF ODV per la provincia di Sassari: dopo il “Natale in corsia” festeggiato venerdì scorso all’ospedale “S.S. Annunziata” di Sassari, sabato 28 dicembre 2019 sarà impegnato ad Uri con un triangolare di calcio solidale per sensibilizzare sulla donazione di organi.

A confrontarsi sul campo sportivo comunale Campu nou “Ninetto Martinez”, a partire dalle ore 15.00, saranno Latte Dolce, Polisportiva ossese ed Atletico Uri. I primi a scendere in campo saranno i padroni di casa e i colleghi di Ossi; a seguire la perdente tra le due affronterà la squadra sassarese, che successivamente giocherà con la vincente della prima gara.

L’evento è ad ingresso libero: eventuali donazioni saranno destinate a finanziare l’attività del Coordinamento provinciale della Prometeo, impegnato non solo a promuovere la donazione ma anche ad assistere trapiantati e trapiantandi.

Anche il triangolare solidale è incluso nel progetto dell’associazione “Sardegna – Un dono per la vita 2019”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro (L.R. n. 13/1991, art. 72).

