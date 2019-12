Salvatore Deidda (FdI) e Simone Valleri (Gioventù nazionale): «PD e 5 stelle hanno bocciato la proposta di finanziamento per la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias».

«La maggioranza PD e 5 Stelle ha bocciato senza appello l’emendamento che prevedeva un finanziamento, in tre anni, di oltre 1 milione e 300mila euro, in tre anni, per la scuola allievi carabinieri di Iglesias, proposto dal capogruppo di Fdi in Commissione Difesa, nella legge di stabilità, senza neanche prendere un impegno per il futuro. Il finanziamento era finalizzato a completare i lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della Caserma Trieste, impegno che avevo preso nell’ultimo giuramento di qualche mese fa.»

La denuncia arriva da Salvatore Deidda, capogruppo di FdI in commissione Difesa, presentatore dell’emendamento.

«Il Corso allievi ad Iglesias è un orgoglio per Iglesias ma anche per tutta la Sardegna – aggiunge Salvatore Deidda -. Sono migliaia i carabinieri che ancora oggi si ricordano con amore e nostalgia del periodo passato nella scuola. Per questo vogliamo le risorse per modernizzare la struttura, completare la ristrutturazione e fare in modo che possa anche aumentare la dotazione degli uomini e delle donne che frequentano i corsi. Questa proposta la presenteremo in commissione Difesa e verificheremo nuovamente la volontà della maggioranza.»

«Ogni qual volta si parla di infrastrutture il centrosinistra si dimostra sordo, la caserma di Iglesias è uno dei tanti casi – aggiunge Simone Valleri, dirigente di Gioventù nazionale -. Il 9 dicembre, 500 tra ragazze e ragazzi da tutta Italia hanno iniziato il 139° corso e mi stupisco di come ci sia tanta indifferenza nei confronti dei territori e delle strutture che ospitano le nostre Forze dell’Ordine, spero il governo cambi radicalmente la sua decisione e conceda il finanziamento per rendere la Caserma ancor più decorosa e moderna.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments