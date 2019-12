Si conclude domani, giovedì 5 dicembre, a Carbonia, la tappa del 2° evento itinerante SAVE (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza) TOUR 2019-2020.

«Si tratta di un’iniziativa che mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e l’intera cittadinanza su temi quali la sostenibilità ambientale e l’educazione finanziaria», ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

L’evento, organizzato dalla società Modo Promotion Srl con il patrocinio del Comune di Carbonia, è stato oggetto di un protocollo d’intesa siglato con il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

In via Manno, sarà presente un tir Discovery Truck, dotato di un rimorchio speciale sul quale sarà fissata una tensostruttura che, in una porzione della piazza Roma, ospiterà l’iniziativa.

«I ragazzi potranno apprendere in modo ludico tematiche come l’educazione finanziaria, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare, fruendo di contenuti multimediali e di laboratori didattici elaborati dal Museo del Risparmio, un progetto di edutainment pensato per diffondere l’alfabetizzazione finanziaria con contenuti audiovisivi e interattivi», ha aggiunto l’assessore della pubblica Istruzione Valerio Piria.

«Un’ottima occasione per educare gli studenti, e non solo, verso un nuovo modello economico, di tipo circolare, in cui le giovani generazioni abbiano accesso alle conoscenze essenziali per favorire una gestione corretta e consapevole delle sempre più limitate risorse monetarie e ambientali», ha concluso l’assessore delle Politiche giovanili, Loredana La Barbera.

La 2ª edizione del SAVE TOUR farà tappa in 21 città di 6 Regioni italiane (Sardegna, Piemonte, Liguria, Sicilia, Calabria e Campania) per un totale di quasi 2000 km di viaggio.

