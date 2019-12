Si rinnova anche quest’anno, a Carbonia, l’appuntamento con “Il Villaggio di Babbo Natale”. Il primo appuntamento è per domenica 8 dicembre, nel Parco Archeologico di Cannas di Sotto. «Un evento imperdibile per tanti bambini provenienti non soltanto da Carbonia e dal nostro territorio, ma anche da altre zone del Sud Sardegna, a conferma dell’elevata capacità attrattiva del Villaggio di Babbo Natale, in grado di richiamare nelle tre precedenti edizioni migliaia di visitatori», ha commentato il sindaco, Paola Massidda.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Sturmtruppen, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del comune di Carbonia.

Per l’occasione è stato allestito un villaggio che riserverà tante sorprese e novità per i più piccini, che saranno guidati dagli elfi nelle varie casette e stanze, fino ad incontrare il tanto desiderato Babbo Natale con i suoi doni.

Il Villaggio di Babbo Natale osserverà i seguenti orari di apertura nelle date dell’8, 15, 21 e 22 dicembre: la mattina dalle 9.30 alle 12.30, il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

