Stage parzialmente retribuiti in tutto il mondo con l’Internship Programme della FAO.

E’ sempre attivo il bando di stage presso gli uffici della FAO, a Roma e in tutto il mondo, per chi non ha superato i 30 anni, che prevede anche una copertura economica al massimo di 700 dollari mensili.

La FAO è un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 membri associati e un’organizzazione internazionale, l’Unione Europea. Le attività della FAO si svolgono in quattro macro aree:

Informazione: l’organizzazione si serve di specialisti per raccogliere e analizzare i dati, pubblica newsletter, libri e rapporti informativi, organizza eventi di sensibilizzazione e incontro;

Condivisione della competenza per le policies: gli stati ricevono il supporto organizzativo per realizzare legislazioni efficaci in materia di alimentazione e di sviluppo rurale;

Spazio di discussione per le nazioni: la FAO promuove la collaborazione tra stati ricchi e stati poveri verso una comprensione comune dei problemi di sviluppo;

Esperienza sul campo: l’organizzazione svolge moltissimi progetti sul campo in tutto il mondo, mobilitando fondi e risorse per realizzare i propri obiettivi. Inoltre, nei momenti di crisi alimentare lavora a fianco del World Food Programme e delle altre agenzie umanitarie nel settore.

Le responsabilità e i compiti dello stagista si articoleranno in base al settore in cui è previsto l’inserimento. Gli stage sono aperti a studenti magistrali o neolaureati ed avrà una durata di 3-11 mesi

Gli aspiranti stagisti devono essere, in particolare, studenti triennali (con almeno due anni di studio alle spalle), studenti magistrali (che stiano per terminare gli studi) o neolaureati in economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura, coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane e altre aree, sempre relazionate con il mandato dell’agenzia.

Sono richieste inoltre:

Buona conoscenza dell’Inglese, del Francese o dello Spagnolo. La conoscenza di altre due lingue tra Arabo, Cinese e Russo rappresenta un vantaggio ulteriore.

Capacità di lavorare in team

Buone capacità comunicative

Età compresa tra i 21 e i 30 anni.

