Stage4eu, l’app giovane per chi vuole fare tirocini in Europa.

Destinazione Europa: con Stage4eu, un progetto dell’Inapp (ex Isfol) dedicato a chi vuole fare tirocini nel Vecchio continente, l’Europa non è mai stata così vicina. Si tratta infatti di un’app mobile supportata da una piattaforma web rivolta ai giovani che vogliono fare uno stage in un paese europeo. I contenuti dell’app e del sito sono gli stessi ma si rivolgono ad una utenza diversa. Il sito web si rivolge principalmente agli operatori dell’orientamento, del placement e della formazione, che possono utilizzarlo come strumento a supporto del loro lavoro, mentre l’app mobile è destinata principalmente ai ragazzi.

L’app ed il sito sono divise in quattro sezioni informative (Info stage, Destinazione Europa, Protagonisti e Schede Paese). E’ presente inoltre una sezione aggiornata quotidianamente, dedicata alle migliori opportunità di stage in Europa. La home page, inoltre, riporta le news sui più interessanti programmi di stage con i relativi bandi europei. Con l’app, inoltre l’utente ha la possibilità di preimpostare le proprie preferenze selezionando i Paesi e le aree professionali in cui vorrebbe fare lo stage; in tal modo potrà ricevere sul proprio smartphone – quotidianamente, settimanalmente o mensilmente – le notifiche delle offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati.

