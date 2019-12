Studiare negli States. Borse di studio Fulbright per diplomati nell’Alta Formazione Artistica.

Studiare negli States con le borse di studio Fulbright. E’ possibile oggi, per i diplomati nell’Alta Formazione Artistica, grazie al Programma Fulbright, che promuove l’interazione di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni.

Ogni anno sono proposte borse di studio Fulbright dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti per incentivare attività culturali, di studio ed insegnamento, sia in Italia che negli Stati Uniti.

Il concorso Fulbright – AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) offre ai diplomati italiani AFAM l’opportunità di frequentare percorsi di specializzazione post-laurea, Master e Ph.D., presso università statunitensi, con un soggiorno di 9 mesi – Anno Accademico di riferimento: 2020-2021.

Le domande devono pervenire entro il 12 dicembre 2019.

Per accedere alle borse di studio Fulbright – Afam i cittadini italiani richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

titolo di Diploma in AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);

aver presentato autonomamente domanda di ammissione ad università statunitensi per l’anno accademico 2020-2021;

conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o IELTS (International English Language Testing System) con un punteggio accettato dalle università statunitensi prescelte.

Inoltre candidati devono essere provvisti almeno di un titolo accademico rilasciato da un’università italiana; aver presentato autonomamente domanda di ammissione ad università statunitensi per l’anno accademico 2020-21; volere dare il proprio contributo al Programma Fulbright anche dopo il proprio rientro in Italia, condividendo l’esperienza e le conoscenze acquisite per il miglioramento e lo sviluppo del proprio paese.

Il concorso Fulbright – Self Placed offre fino a due borse di studio con un contributo massimo di $38,000 per la frequenza di Master e Ph.D. presso campus statunitensi.

Ogni borsa di studio prevede anche € 1.100 per la copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso J-1.

