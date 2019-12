Un operaio 40enne di Villacidro evade dagli arresti domiciliari e finisce fuori strada alla guida di un autocarro, finendo contro un pino.

La notte scorsa, a Villacidro, l’autocarro OM 40 condotto da M.M., 24enne operaio di Villacidro, nel percorrere la via Gramsci, per cause ancora in corso di accertamento è fuoriuscito dalla sede stradale, andando a schiantarsi contro un pino. Il conducente, estratto dalle lamiere da una squadra dei vigili del fuoco di Sanluri, è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari in gravi condizioni, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul posto si sono recati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro e della stazione di Sardara, che dopo aver messo in sicurezza l’area dell’incidente, si sono occupati dei rilievi di rito. L’uomo è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, per i reati di evasione e guida senza patente.

