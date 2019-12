Venerdì 13 dicembre, alla Fabbrica del cinema, verrà proiettato il film documentario  “Calma e gesso – in viaggio con Mario Dondero” del regista e antropologo Marco Cruciani.

Venerdì 13 dicembre, alle ore 21.00, c/o la Sala Fabio Masala dello Spazio Ex-Di’ Memorie in Movimento – La Fabbrica del Cinema, nella Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, verrà proiettato il film documentario “Calma e gesso – in viaggio con Mario Dondero” del regista e antropologo Marco Cruciani. L’ingresso sarà libero e gratuito e prima e dopo la proiezione interverrà l’autore Marco Cruciani. Seguendo i suoi percorsi d’autore o le semplici passeggiate nell’arco di più di cinquanta viaggi insieme in ogni parte d’Italia, fra esposizioni e conversazioni, il documentario è un viaggio attraverso i moltissimi luoghi visitati in compagnia di questo formidabile maestro di vita, di impegno civile e di fotografia ma è, soprattutto, un tentativo di ricostruire l’incredibile storia dello straordinario vagamondo che è stato.

Prodotto dalla Sol Si Fa Audiovisual dello stesso Marco Cruciani con la collaborazione della Regione Marche – Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, della Dream Film –Ila Palma di Rean Mazzone e della Maxman Coop. di Paolo Marzoni, sostenuto in maniera decisiva attraverso il crowdfunding di Produzioni dal Basso, con il prezioso supporto dell’Archivio Mario Dondero e con il patrocinio del comune di Fermo.

L’evento è promosso dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria.

