Venerdì 13 dicembre, presso la sede dell’ASP, a Carbonia, verrà presentato il “Progetto cartoline”, al quale Poste Italiane ha dedicato un timbro postale per l’annullo filatelico.

Venerdì 13 dicembre, alle ore 17.00, presso la sede dell’ASP sita a Carbonia, in via delle Cernitrici (fronte piscina comunale), sarà presentato ufficialmente il “Progetto cartoline”, al quale Poste Italiane ha dedicato un timbro postale per l’annullo filatelico. Le cartoline sono state realizzate dai ragazzi che frequentano il centro con la supervisione dello scrittore Claudio Moica che ha ideato il progetto. Interverranno alla presentazione: Maria Orecchioni, presidente dell’ASP, Giorgio Matteu, segretario dell’ASP, dott.ssa Gesuina Intilla, responsabile F.F. del Csm di Carbonia, gli operatori del Csm di Carbonia e l’ideatore del progetto Claudio Moica. A seguire saranno messe a disposizione le cartoline annullate con il timbro dedicato ed il ricavato servirà per finanziare tutte le attività dell’associazione. Saranno presenti i funzionari delle poste italiane.

