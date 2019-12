Venerdì, a Cagliari, la maga delle spezie Edith Elise Jaomazava, sarà ospite del nuovo appuntamento con Marina Family Friendly.

La maga delle spezie Edith Elise Jaomazava arriva a Cagliari ospite del progetto Marina Family Firendly, organizzato dalla cooperativa Si può fare Onlus. L’appuntamento è venerdì 13 dicembre alle 17,30 nell’Hostel Marina dove Jaomazava condurrà grandi e bambini attraverso “Miel d’Afrique”, un seminario pensato per scoprire nuovi modi di utilizzare le spezie e provarne la potenza attraverso la curiosità, assaggi e nuove pratiche. Dalla curcuma al pepe rosa sino al fieno greco sarà un viaggio alla riscoperta di sapori, colori e culture lontane insieme a una personalità d’eccellenza. Edith Elise Jaomazava è nata infatti in Madagascar da una delle prime famiglie di produttori di spezie ed è stata vincitrice del Money Gram Award 2010, premio all’eccellenza nell’imprenditoria etnica in Italia.

Edith Elise Jaomazava è nata in Madagascar nel 1970 in una delle prime famiglie di produttori di spezie, sin da bambina avvolta dai profumi, ha deciso di approfondire la composizione di ogni spezia. Dal 1997 vive a Torino, suona e porta in giro per l’Italia le sue storie piene di armonia. Si è aggiudicata oggi a Roma il MoneyGram Award 2010, rinomato premio per l’eccellenza nell’imprenditoria etnica in Italia.

