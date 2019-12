Verrà inaugurata sabato 14 dicembre, la mostra dedicata alla tessitura nell’800 in Serramanna.

Verrà inaugurata sabato 14 dicembre 2019. alle ore 16.00, presso l’ex chiesa di San Sebastiano (sopra piazza Gramsci), a Serramanna, la mostra dedicata alla ricerca collettiva e partecipata portata avanti dal progetto di animazione di Comunità finanziato dal comune di Serramanna che vede protagonisti i cittadini nei laboratori presentati dalle associazioni “Serramanna Bidda Nostra”, Utopia e da Unica Radio.

Una mostra che raccoglie i dettagli di oltre 20 pezzi di artigianato sardo e la presentazione al pubblico di manufatti tessili antichi come bisacce, copricasse, collari per buoi e coperte tipiche della tradizione dell’800 della comunità di Serramanna.

Ad aprire la mostra la conferenza dedicata alle Memorie di Tessitura che vedrà presente la Prof.ssa Susanna Sabiu, insieme al prof. Emilio Lieto Ortu e prof. Ferdinando Medda moderati da Carlo Pahler e Giuseppina Murgia che racconteranno al pubblico il progetto e la tradizione della tessitura in Serramanna.

Da non perdere l’appuntamento mattutino, alle ore 10.00, presso la sede della società operaia in via Serra in Serramanna con il designer Matteo Mossa.

Nell’800 era tradizione di molte donne di Serramanna tessere negli oltre 300 telai presenti nel paese. A confermarlo il testo dell’Angius-Casalis che parla di oltre 50 ettari di terra coltivati a lino in località Cracchera a Serramanna.

Calendario iniziative laboratoriali

14 dicembre 2019

ore 10.00 – Laboratorio Tessitura con il designer Matteo Mossa presso Società Operaia via Serra.

ore 16.00 – Inaugurazione Mostra Conferenza “Il restauro dei tessuti tradizionali” con Prof.ssa Susanna Sabiu presso Chiesa di San Sebastiano (sopra piazza Gramsci).

La mostra è visitabile tutti i giorni dal 14 al 21 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito.

