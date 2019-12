Verrà presentata domani mattina, a Cagliari, la “Scuola politica” dei Riformatori sardi.

Una scuola di politica che punta sulla formazione, trasversale agli schieramenti, concentrata sul momento storico che stiamo vivendo ma già proiettata sui nuovi trend politici, economici e sociali. In apertura della prima giornata il senatore del Pd Luigi Zanda, in apertura della seconda giornata il deputato della Lega, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in apertura della terza ed ultima giornata il Parlamentare europeo, già ministro delle Politiche regionali, Raffaele Fitto. È prevista la partecipazione del presidente della Regione Christian Solinas, a cui si aggiunge, sempre per rimanere in ambito politico, l’intervento della sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde. Chiuderà la tre giorni di formazione, il professor Mario Segni.

La “Scuola politica” nasce con l’intendo di fornire nuovi strumenti utili per facilitare la comprensione dei meccanismi di governo dell’Isola e, in prospettiva, favorire la partecipazione attiva alla vita politica regionale e/o nazionale dei partecipanti. Facendo leva sulle indiscusse competenze del parco docenti, intende “formare” tutti quei giovani appassionati di politica e attenti osservatori di sistemi di governo che intendono accrescere le competenze in materia. L’offerta formativa punta infatti ad approfondire il sistema politico, economico, sociale della Sardegna.

Tre giornate full immersion (sabato 18 gennaio, venerdì 31 gennaio e sabato 15 febbraio), calibrate su tre moduli di lavoro che danno il titolo alle tre giornate di studio. “Capacità di governo”, il titolo della prima giornata; “Capacità di visione” il titolo della seconda giornata; “Identità e coesione nazionale” il titolo della terza giornata.

