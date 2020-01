E’ stato pubblicato il bando regionale dei tirocini rivolto agli over 35.

«Vogliamo offrire dignità e opportunità di lavoro ai disoccupati senza reddito, superando l’assistenzialismo e stimolando percorsi personali e sociali di promozione e responsabilità.»

Lo ha detto l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, commentando la pubblicazione dell’avviso relativo al bando dei tirocini rivolto agli over 35. Dal 16 gennaio, a partire dalle ore 10.00, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione attraverso il portale www.sardegnalavoro.it.

«Il tirocinio è un vero strumento di politica attiva finalizzato a far conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà occupazionale attraverso una formazione professionale e l’affiancamento direttamente sul luogo di lavoro», ha aggiunto l’assessore Alessandra Zedda.

Sulla base delle risorse disponibili, circa 3 milioni di euro, si ipotizza la realizzazione di 740 tirocini, con una indennità mensile lorda di 600 euro per ogni tirocinante.

«Nell’ultimo anno – ha rimarcato l’assessore regionale del Lavoro – 8 tirocini su 10 attivati in Sardegna si sono trasformati in veri e propri contratti di lavoro. Un dato estremamente lusinghiero che conferma la validità di questa formula per aiutare anche i non più giovanissimi ad acquisire competenze pratiche e per incentivare le aziende a investire e inserire nuove risorse. Come Regione – ha concluso Alessandra Zedda – in collaborazione con Aspal, Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, stiamo mettendo in campo tutte le azioni perché questo strumento sia un mezzo per un inserimento stabile nel mercato del lavoro e non solo un’isolata, per quanto utile, esperienza lavorativa.»

