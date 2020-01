Il 23 gennaio, nell’ambito di “Carbonia scrive”, verrà presentato il libro dell’archeologo Nicola Dessì.

Venerdì 23 gennaio 2020, alle ore 17,30, presso la Biblioteca di viale Arsia, a Carbonia, nell’ambito della rassegna “Carbonia scrive”, verrà presentato il libro di Nicola Dessì “La preistoria della Sardegna, dal Paleolitico all’Età dei metalli”, edizioni Condaghes.

L’autore. Nicola Dessì è un archeologo di 36 anni, originario del Sulcis. Si è formato e specializzato a pieni voti nel settore della Preistoria e della Civiltà Nuragica presso l’Università degli Studi di Cagliari. Ha condotto e partecipato a scavi archeologici in Italia e all’estero, pubblicando diversi articoli a carattere scientifico e divulgativo.

Specializzato nel settore dell’archeologia preventiva dall’anno 2009, lavora con società di ingegneria ed architettura ed amministrazioni comunali.

Collabora con numerosi istituti scolastici in Sardegna e in Piemonte nell’ambito di laboratori di archeologia sperimentale.

Esperto in turismo archeologico, dal 2003 collabora con numerosi tour operator italiani e stranieri nell’organizzazione di tour culturali incentrati sulla conoscenza di siti archeologici preistorici e nuragici sconosciuti al grande pubblico.

Collabora da alcuni anni col Reparto Tutela Patrimonio Culturale del Corpo dei Carabinieri nell’ambito delle operazioni di sequestro e pubblicazione di reperti archeologici trafugati nel mercato clandestino.

Attualmente conduttore del programma televisivo in Lingua Sarda, Jannas de su Tempus, dedicato all’archeologia della Sardegna, in onda sul canale 172 del digitale terrestre

Dal 2008 al 2010 ha condotto una rubrica televisiva dedicata all’archeologia sarda dal titolo “Appuntamento con l’Archeologia” sull’emittente “Videolina”.

Dal 2014 al 2016 ha condotto una rubrica radiofonica dedicata all’archeologia sarda intitolata “Archeo on Air”.

E’ stato ospite dei programmi tv: Linea Blu (Rai 1); Tg2 Dossier; Tg2 Insieme; Tg2 Si Viaggiare; Tg2 Lavori in Corso; Tg3, Tg Videolina, Monitor (Videolina) in qualità di archeologo ed esperto di turismo archeologico.

E’ ospite fisso del programma radiofonico “Quando la Radio è in Vacanza” su Rai Radio1, come esperto di turismo archeologico.

Il libro. “La Preistoria della Sardegna, dal paleolitico all’età dei metalli” è un saggio divulgativo indirizzato agli alunni degli istituti scolastici primari.

Il libro, nato da un’idea dell’archeologo Nicola Dessì e arricchito dalle illustrazioni di Antonello Angheleddu, si pone come obiettivo principale il racconto dell’archeologia sarda fatta a misura di bambino e ripercorre le tappe più salienti delle civiltà prenuragiche dell’isola, dalla prima comparsa dell’uomo nel lontano paleolitico fino all’età del rame.

Ogni capitolo presenta e racconta in maniera semplice le ultime scoperte fatte in campo archeologico in Sardegna, rese ancora più accattivanti dai disegni colorati che hanno come protagonisti dei personaggi dai tratti spesso comici.

Quando giunse per la prima volta l’uomo in Sardegna? Quali tracce ci ha lasciato del suo passaggio? A cosa servivano le domus de janas e perché si chiamano così? Cosa sono i menhir? E i dolmen? Come vivevano i sardi nell’antichità? In questo libro troverete le risposte a queste domande e tante altre informazioni sulla Preistoria della Sardegna.

«L’archeologia è la scienza che più di ogni altra indaga sul passato delle civiltà, quella sarda compresa, ma non sempre le sue scoperte vengono divulgate in maniera semplice e a misura di bambino. Spiegare la Storia ai piccoli è l’obiettivo che ci siamo posti scrivendo questo libro che grazie alle simpatiche immagini che accompagnano i testi avverrà in maniera divertente!»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments