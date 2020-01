Il comune di Sennori ha pubblicato il bando per la concessione del punto di ristoro nel parco di San Giovanni.

L’amministrazione comunale di Sennori ha pubblicato il bando di gara per la concessione in uso del punto ristoro a servizio del compendio della chiesa campestre di San Giovanni, con l’adiacente area olivetata di 4.526 metri quadrati.

