La Dinamo Banco di Sardegna apre questa sera il girone di ritorno del campionato LBA contro la Pallacanestro Varese.

La Dinamo Banco di Sardegna apre questa sera (PalaSerradimigni, inizio ore 18.30, dirigono Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga ed Alessandro Nicolini) il girone di ritorno del campionato LBA contro la Pallacanestro Varese. La squadra di Gianmarco Pozzecco arriva a questo appuntamento reduce da una lunga serie positiva in campionato e dalla sconfitta di Ostenda in Champions League, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto solitario in classifica, sperando magari in un passo falso della capolista Virtus Segafredo Bologna sul campo della Virtus Roma.

«Quella con Varese non sarà sicuramente una partita come le altre per me – ha sottolineato coach Gianmarco Pozzecco nella conferenza stampa della vigilia – perché rappresenta molto di più del mio passato, lì c’è tanto della mia vita. Varese è cambiata rispetto a settembre, Jakovics è diventato uno dei giocatori chiave, insieme a Clark, giocatore interessante che ha passato un momento di difficoltà ma ne è uscito benissimo. All’andata abbiamo vinto abbastanza agevolmente anche se nell’ultimo quarto avevano dimostrato di poterci mettere in difficoltà, infatti la settimana dopo hanno vinto di 30 a Trieste – ha concluso Gianmarco Pozzecco -. Sono una squadra ottima allenata benissimo da Attilio che è un maestro.»

