La Dinamo Banco di Sardegna in campo alle 20.30, a Pistoia, per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato LBA.

«Cercheremo di mantenere viva e accesa questa grande passione che mettono i ragazzi – ha detto coach Gianmarco Pozzecco alla vigilia del match -: siamo vogliosi di proseguire il percorso intrapreso che vorremmo mantenere a questo livello, perché questo accada dobbiamo restare focalizzati su quello che facciamo e cosa vogliamo diventare.»

L’obiettivo è allungare la serie positiva, arrivata a sei vittorie in campionato, sette tra campionato e Champions League, ma vincere non sarà facile, perché la squadra toscana, dopo il negativo avvio di stagione, ha cambiato marcia ed è reduce da cinque vittorie consecutive in casa, dove ha superato, tra le altre, l’Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona, 10 punti che le hanno consentito di lasciarsi alle spalle in classifica la Pallacanestro Trieste (8 punti) e Pesaro, ancora a quota 0.

Con 24 punti, a due lunghezze dalla capolista Segafredo Virtus Bologna e quattro avanti alla coppia formata da Olimpia Milano e Germani Basket Brescia, la Dinamo è già certa del secondo posto al giro di boa della “regular season”, posizione ottimale per affrontare l’ormai prossimo impegno nelle Final Height della Coppa Italia.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments