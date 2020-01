La Dinamo in campo alle 20.30 a Strasburgo per Game 12 di Champions League. Esordio per Dwight Coleby.

La Dinamo Banco di Sardegna affronta questa sera, alle 20.30, la Sig Strasburgo, nel Game 12 di Basketball Champions League. Dopo il successo di Pesaro (nono consecutivo in campionato) i biancoblu di coach Gianmarco Pozzecco sul parquet del Renus Sport affrontano una formazione transalpina rimaneggiata rispetto alla gara di andata, a caccia della qualificazione matematica al Round of 16.

«Sicuramente ci aspetta una partita fisica – ha sottolineato alla vigilia Michele Vitali -. Dovremo essere bravi nel fare le nostre cose con continuità per tutti i 40 minuti perché sappiamo che partite così non si vincono nel primo quarto, specialmente in trasferta. Loro hanno giocatori di talento che dovremo essere bravi a limitare con la nostra difesa di squadra che ci ha contraddistinto fino adesso, per poi continuare a giocare passandoci la palla in attacco come stiamo facendo molto bene dove siamo tutti coinvolti alla perfezione.»

Questa sera fa il suo esordio Dwight Coleby, l’ultimo arrivato in casa Dinamo, tesserato in sostituzione del partente Jamel McLean.

