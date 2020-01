La Nazionale italiana di judo s’è aggiudicata, ad Alghero, il Trofeo internazionale “Riviera del Corallo”.

Ultima gara dell’anno per il settore Judo in Sardegna ma anche per la Nazionale FIJLKAM Juniores capitanata dal Tecnico Federale Paolo Natale, che ha brillato nella competizione Internazionale per Nazioni “Riviera del Corallo”, svoltasi il 29 dicembre 2019 ad Alghero.

Gli atleti italiani sono stati protagonisti sin dai primi incontri, tenendo alto il livello di attenzione ed imponendosi con il loro stile.

L’altissimo livello tecnico della gara non ha fatto mancare i momenti da cardiopalmo, come la finale che ha contrapposto gli azzurri alla fortissima nazionale della Russia.

La gara si è decisa all’ultimo combattimento. In una finale al cardiopalmo, infatti, dopo un 2-2 tiratissimo, l’italiano Grasso ha prevalso sul fortissimo russo Nikuchadze nella categoria dei +90 kg, fissando il risultato sul 3-2 per l’Italia nei confronti della Russia, classificatasi seconda a soli dieci punti dall’Italia.

Al terzo posto si è classificata la Romania, con un distacco di soli venti punti dalla seconda piazza.

Grande la soddisfazione del Tecnico Natale che tira così le somme di questa strepitosa giornata di Judo in Sardegna: «Fine anno impegnativo ma estremamente positivo per la Nazionale Italiana Junior. In un clima di vera amicizia e sportività il Trofeo Internazionale a squadre Riviera del Corallo ci ha offerto uno spettacolo di altissimo livello ed una grande occasione di scambio tecnico oltre che umano.»

Cinque Nazionali tutte competitive ed una rappresentativa sarda che ha combattuto ben 15 scontri diretti, in una gara intensa ma correttissima nel tifo e nella partecipazione.

La classifica ha visto prevalere la Nazionale Italiana Juniores davanti a Russia e Romania, ma tutte le compagini hanno onorato l’impegno che ha chiuso un’annata impegnativa per tutti questi judoka di livello nazionale ed internazionale.

Impeccabile l’organizzazione della SSD Arti Marziali Sardegna del M° Piredda che si ritiene molto soddisfatto dell’evento: «La tradizione del judo sardo ed algherese nella gestione delle manifestazioni di alto livello non può che confermare il lavoro che il territorio produce da decenni per il Judo in tutte le sue declinazioni».

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio dell’assessorato del Turismo e dell’assessorato dello Sport della Regione Autonoma della Sardegna.

Di seguito le classifiche e i match disputati:

1ª ITALIA 151 punti

2ª RUSSIA 141 punti

3ª ROMANIA 120 punti

4ª MOLDAVIA 100 punti

5ª UNGHERIA 40 punti

6ª SARDEGNA 0 punti

MOLDAVIA vs SARDEGNA 3 a 2

ROMANIA vs ITALIA 0 a 5

RUSSIA vs UNGHERIA 3 a 2

MOLDAVIA vs ROMANIA 2 a 3

RUSSIA vs SARDEGNA 5 a 0

ITALIA vs UNGHERIA 4 a 1

RUSSIA vs MOLDAVIA 2 a 3

UNGHERIA vs ROMANIA 1 a 4

SARDEGNA vs ITALIA 1 a 4

RUSSIA vs ROMANIA 4 a 1

MOLDAVIA vs ITALIA 2 a 3

UNGHERIA vs SARDEGNA 4 a 1

SARDEGNA vs ROMANIA 0 a 5

UNGHERIA vs MOLDAVIA 1 a 4

RUSSIA vs ITALIA 3 a 2





