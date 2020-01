Lunedì 20 gennaio i deputati sardi saranno auditi dalla commissione per l’Insularità.

La Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità è stata convocata per lunedì 20 gennaio, alle ore 16.00. All’ordine del giorno, l’ audizione dei deputati della Sardegna.

