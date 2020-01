Mario Bazzoni: «Lasciare la Sardegna è stato difficile: è per questo che ne metto sempre un po’ nei miei spettacoli».

“ La verità rende single “ di e con Marco BAZ Bazzoni , collaborazione ai testi di Marzio Rossi, Andrea Midena, Matteo Monforte , media partner RDS : si ride, si canta, ci si commuove e si riflette; uno spettacolo con un ritmo incalzante per sorridere delle nostre piccole miserie e delle nostre grandi bugie. Teatro dell’Elfo (Milano) lunedì 20 gennaio ore 21.00 (atto unico 90 minuti) poi prosegue il tour nazionale a Bologna e Firenze (dopo le 3 date sold out del 6/7 dicembre a Roma e del 28 dicembre a Taormina).

Ne “ La verità rende single ” Baz si mette “a nudo” non solo per mostrarsi autentico e vero, ma soprattutto per svelare con tanta ironia le ipocrisie di un mondo sempre più artefatto e sempre più ambiguo.

Divenuto celebre per i suoi personaggi “ BAZ il lettore multimediale “ ed il cantante autoriferito “ Gianni Cyano “ l’artista sardo si cimenta in uno spettacolo dove “si toglie la maschera” ed interpreta se stesso dall’inizio alla fine dello show.

«Milano inizialmente è stata una tappa obbligata, nei primi anni 2000 la comicità era lì, rimanendo in Sardegna purtroppo non avrei avuto tutte le possibilità di crescita che ho avuto a Milano. Ma il mio cuore è sempre là, dove torno ogni volta che posso».

« Lasciare la Sardegna è stato difficile: è per questo che ne metto sempre un po’ nei miei spettacoli ». Così racconta l’artista sassarese BAZ , al secolo Marco Bazzoni , in scena lunedì 20 gennaio al Teatro dell’Elfo a Milano.

