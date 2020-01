Martedì 14 gennaio, al ViolaFest, recital di Giovanni Pasini ed Angela Oliviero.

Alle 18.00 l’aula magna ospita il recital che vedrà protagonisti il violista cagliaritano Giovanni Pasini, prima viola alla Qatar Simphony Orchestra, e la pianista Angela Oliviero , docente al “G.P. Da Palestrina”. Il programma proporrà la Fantasia VII per viola sola di C.P. Telemann , la Suite op. 131 Nr. 1 per viola sola di Max Reger, e Lullaby (ninnanannna) e Untitled (senza titolo) dai sei pezzi per viola e pianoforte di R. Clarke . Si chiude sulle note della Sonata-Fantasia op. 11 nr. 4 di P. Hindemith . L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Seconda giornata domani (martedì 14 gennaio), a Cagliari, per il ViolaFest , la rassegna con cui il Conservatorio “G.P. Da Palestrina” aderisce alle manifestazioni organizzate in Italia e all’estero per celebrare il grande violista Piero Farulli nel centenario della nascita.

