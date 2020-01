Mercoledì mattina il gruppo Udc Cambiamo! terrà una conferenza stampa sulla vertenza del latte.

Mercoledì 15 gennaio alle 10.00, nella sala stampa del Consiglio regionale, i consiglieri del gruppo Udc Cambiamo! terranno una conferenza stampa per presentare la proposta di istituzione di una Commissione consiliare d’inchiesta sullo stato di sofferenza in cui versa la pastorizia in Sardegna e sulla vertenza relativa al prezzo del latte.

