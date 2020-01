Sabato 25 gennaio gli studenti della Scuola primaria Ciusa, a Carbonia, distribuiranno “Le arance della salute”.

“Cancro, io ti boccio” è il titolo del progetto promosso dagli studenti della scuola primaria Ciusa (Istituto Comprensivo Don Milani) di via Lombardia a Carbonia, che sabato 25 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nel piazzale antistante alla scuola distribuiranno a prezzo simbolico le “arance della salute”, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della lotta contro il cancro.

L’evento, organizzato dall’Istituto Comprensivo Don Milani in collaborazione con l’AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) ed il comune di Carbonia, mira a informare a sensibilizzare i cittadini sull’importanza dello stile di vita, e in particolare dell’alimentazione, nella prevenzione dei tumori.

“Ci sono battaglie che si combattono insieme”, pertanto, tutti i cittadini sono invitati a partecipare per dare un piccolo ma nel contempo grande contributo alla ricerca scientifica per la lotta contro i tumori.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, la Polizia locale ha disposto, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di sabato 25 gennaio, la chiusura del traffico veicolare ed il divieto di sosta nel piazzale situato davanti all’Istituto Comprensivo “Don Milani” di via Lombardia.