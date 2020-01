Si chiude sabato 4 gennaio la serie dei concerti inseriti nel programma più ampio di Cortes de Natale, a Bitti. Sul palco del cinema Ariston, a partire dalle 21, salirà la band “Queen in Rock” che proporrà, con lo spettacolo The Rhapsody, il meglio del repertorio della formazione britannica. “Queen in Rock” è un progetto nato in Sardegna nel 2012 dall’idea di quattro musicisti sardi, provenienti da diverse esperienze artistiche ma accomunati dalla passione per i Queen. In pochi anni lo spettacolo offerto dai “Queen In Rock” si è affermato nel panorama musicale sardo con numerose performance live che hanno animato le serate di piazze e locali. Sempre nell’ambito delle iniziative curate dall’amministrazione comunale di Bitti, domani venerdì 3 gennaio, alle ore 18.00, nel Salone parrocchiale di corso Vittorio Veneto, sarà presentato il libro di Giulio Concu “Cadono dal cielo”, romanzo edito da Il Maestrale. Introdurrà la serata l’assessora comunale della Cultura, Ivana Bandinu. A dialogare con l’autore sarà invece Lucia Chessa.

