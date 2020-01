Tore Piana è stato confermato coordinatore regionale di Energie per l’Italia.

La direzione nazionale del partito Energie Per l’italia, guidato dal segretario nazionale Stefano Parisi, riunitasi il 14 gennaio a Milano, ha confermato Tore Piana, già componente dell’esecutivo nazionale, alla guida del partito in Sardegna. E’ stata decisa anche la nuova strutturazione in campo nazionale, dove sono stati assegnati precisi obiettivi a ciascuno dei coordinatori regionali in vista del Congresso Nazionale che si svolgerà nel prossimo mese di luglio. Alla Sardegna è stato affidato l’obiettivo di raccogliere 500 iscrizioni entro il 31 maggio e la strutturazione in tutte le attuali 4 province. Espressa anche con chiarezza la linea politica, di netta alternativa al PD e all’attuale sinistra, al M5S, ma anche una marcata differenziazione «nei confronti di un sovranismo spinto ed estremo». La direzione nazionale ha deciso anche la costruzione in campo nazionale di un contenitore che possa veramente rappresentare l’Area liberale, popolare e moderata, con il raggruppamento di movimenti e partiti che si riconoscono in quest’area e con il preciso obiettivo di presentarsi alle prossime elezioni politiche.

