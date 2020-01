Con Marko Pjaca il Cagliari mette a segno un grande colpo. Se, come è emerso in questo avvio di stagione che lo ha visto sempre a disposizione di Maurizio Sarri , ha ritrovato la piena efficienza fisica, il nazionale croato ha qualità tecniche indiscutibili che promettono di accrescere il potenziale offensivo della squadra rossoblu, dando notevoli possibilità di scelta a Rolando Maran .

Verrà ufficializzato nelle prossime ore il trasferimento del centrocampista offensivo Marko Pjaca dalla Juventus al Cagliari . 25 anni, croato, arrivato alla Juventus nell’estate 2016 dalla Dinamo Zagabria , con la maglia della Juventus Marko Pjaca non ha trovato spazio (14 presenze in due campionati), anche perché condizionato dai numerosi infortuni. Non sono state fortunate anche le brevi esperienze maturate nella passata stagione, inizialmente allo Schalke 04 nella Bundesliga (7 presenze, 2 goal), poi nella Fiorentina (19 presenze, 1 goal).

