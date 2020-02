Carla Cuccu (M5S): «La Regione conferisca gli incarichi nel rispetto della normativa»

La consigliera regionale Carla Cuccu (M5S) ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, nella quale chiede chiarimenti dettagliati in merito agli incarichi conferiti dall’assessorato regionale della Sanità e da altri assessorati regionali.

«Leggendo i quotidiani in questi giorni – spiega in una nota Carla Cuccu – ho preso atto della notizia riguardante il conferimento di diversi incarichi (alcuni dei quali, come sembrerebbe, attualmente ricoperti) da parte dell’Assessorato alla Sanità. Tra i beneficiari sembrerebbe esserci un medico, ex consigliere della Regione Sardegna, già condannato per peculato. Il fatto è grave, non solo perché si assegnano ruoli a personalità che in passato si sono macchiate di gravi reati, ma soprattutto perché non viene preso in considerazione il fatto che si trovino in una delle ipotesi di inconferibilità prevista dalla legge anche in caso di condanna non definitiva.»

La consigliera regionale, quindi, ha deciso di interrogare gli assessori competenti chiedendo per prima cosa se si fosse provveduto a verificare la questione legata all’inconferibilità, e successivamente ha chiesto di essere a conoscenza di quali saranno le scelte del governo regionale nel caso in cui i retroscena svelati dalla stampa si confermassero veri.

«Come rappresentante del M5S e come appartenente alla classe forense – conclude Carla Cuccu – chiedo che la Regione conferisca gli incarichi nel rispetto della normativa.»

