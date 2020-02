Domenica 23 febbraio un carnevale da record a Carbonia

Numeri da record per l’edizione 2020 del “Carnevale di Carbonia”, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia. Saranno complessivamente 21 i carri allegorici e i gruppi piedi che sfileranno domenica 23 febbraio per le vie della città, a partire dalle ore 15.00, per un Carnevale su scala interprovinciale con la partecipazione di maschere provenienti da diverse zone della Sardegna, tra cui Quartu Sant’Elena, Ussana e Villanovafranca, oltre a numerosi comuni del Sulcis quali San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Portoscuso, Calasetta, Carloforte, Santadi, Masainas, Villamassargia e Perdaxius.

Al numero elevato di gruppi si aggiunge la folta consistenza di essi, formati, in alcuni casi, anche da 100-150 persone.

Un Carnevale all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento, organizzato attraverso la massimizzazione delle risorse economiche investite.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione, è prevista la chiusura del traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nella piazza Ciusa, in via Marche, nel tratto compreso tra piazza Ciusa e l’accesso al parcheggio adiacente la piazza Berlinguer, via Lucania (dall’innesto nella rotatoria con via XVIII Dicembre), via San Ponziano, viale Arsia nel tratto compreso tra via Catania e piazza San Ponziano, vico Matteotti nel tratto da via Nuoro a via San Ponziano.

Dalle ore 14.00, fino al termine della manifestazione, la chiusura del traffico veicolare riguarderà invece le seguenti zone: piazza Roma e strade confluenti; piazzale di sosta ex Inam.

L’interdizione del traffico osserverà la fascia oraria dalle 14.00 fino al passaggio della sfilata in via Fosse Ardeatine (nel tratto compreso tra piazza Matteotti e Largo Montuori), piazza Matteotti nella parte inclusa tra via Fosse Ardeatine e vico Matteotti.

Dalle ore 15.00 fino al passaggio della sfilata in via Marche, via Cagliari, via Liguria (nel tratto compreso tra via D’Annunzio, piazza Marinai d’Italia, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno).

Chiusura dalle ore 16.00, sino al passaggio della sfilata in via Nuoro, nel tratto compreso tra piazza Matteotti, vico Matteotti, via Gramsci (all’altezza di via Brigata Sassari).