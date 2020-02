E’ tutto pronto, a Iglesias, per la sfilata di Carnevale in programma sabato 22 febbraio 2020. In occasione dello svolgimento del Carnevale Iglesiente, con la sfilata dei gruppi in maschera ed il “Rogo di Norfieddu”, il sindaco Mauro Usai, considerato il notevole afflusso di persone, al fine di tutelare l’incolumità pubblica, ha ordinato:

a) il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;

b) l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

c) il divieto, a chiunque, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

I divieti avranno efficacia secondo le modalità sopra indicate e le zone ed i limiti di orari seguenti:

– con riferimento alla sfilata di Carnevale raduno alle 14.00 in Via Pacinotti, partenza alle 15.00 e prosecuzione per Corso colombo – Via Crocifisso – Via Torino – Via Vittorio Veneto – Piazza Mercato – Via Gramsci – Piazza Quintino Sella – Via Garibaldi – Via Antas -Via Valverde – Piazza Sella, con ingresso da Piazza Oberdan, come da programma della manifestazione e, comunque, anche nell’arco territoriale di metri 200 dalle stesse vie: dalle 14.00 alle 22.00;

– con riferimento al rogo di Norfieddu, da effettuarsi nella scalinata di Via Eleonora alle 19.30, in tutta l’area del centro storico cittadino (come individuata dal vigente piano regolatore generale e materialmente delimitata dalle vie Roma, Gramsci, Piazza Sella e Via Eleonora), nonché in Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde e, comunque, anche nell’arco territoriale di metri 200 dal punto dove sarà effettuato il rogo e dalle vie del centro storico e dalle citate Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde: dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

