Articolo Uno Carbonia: «E’ preoccupante la diffusione della microcriminalità nella nostra città»

«Articolo Uno Carbonia è certamente preoccupata per la diffusione della microcriminalità nella nostra città, è consapevole del fatto che non sia semplice risolvere una situazione che è parzialmente attribuibile al dilagare della crisi economica, ma ritiene che le istituzioni debbano farsi carico anche del disagio che legittimamente i nostri concittadini avvertono in misura crescente. Riteniamo che non può essere certamente “la giustizia fai da te” o le ronde di privati cittadini a sedare l’ansia crescente, ma siamo convinti che non possono essere nemmeno i post su facebook del primo cittadino e di altri rappresentanti della maggioranza che si limitano ad esprimere solidarietà e a fotografare la situazione: nel post del sindaco leggiamo che le forze dell’ordine “hanno un vasto territorio da controllare con scarse risorse di mezzi e personale”, ebbene: è stato richiesto un incontro con il prefetto per chiedere l’incremento degli strumenti necessari per affrontare la situazione?»

Il grido d’allarme per la situazione venutasi a determinare a Carbonia per i ripetuti episodi di microcriminalità verificatisi nelle ultime settimane, è riportato in una nota di Articolo Uno Carbonia diffusa stamane.

«Articolo Uno ritiene che sia necessario intervenire con provvedimenti seri, mirati al contrasto del disagio sociale e contestualmente ad azioni atte al rilancio economico della città e del territorio del Sulcis Iglesiente. Avremmo gradito l’intervento dei nostri maggiori rappresentanti istituzionali per chiedere conto dell’attuazione del Piano Sulcis, che avrebbe dovuto e potuto rappresentare una concreta opportunità di rilancio del territorio, non pensiamo che accendere i riflettori nazionali sulla città per gli atti di microcriminalità possa rappresentare un biglietto da visita per chi, come noi, vuole battersi per il rilancio sociale ed economico del territorio – si legge ancora nella nota -. Quale turista andrebbe a visitare un luogo definito insicuro e preda del crimine? Articolo Uno è disponibile a mettere in campo idee e proposte – conclude la nota di Articolo Uno Carbonia – per lavorare a percorsi che possano ridurre il disagio sociale dovuto in larga misura alla grave situazione economica del territorio.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments