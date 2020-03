Decolla, a Sant’Antioco, il progetto di continuità Nido-Famiglia in emergenza Covid-19

I bambini hanno una grande e incredibile capacità: imparare da qualunque situazione, anche dalle più tragiche e impreviste, come l’emergenza causata dal nuovo Coronavirus. Partendo da questo presupposto, la Cooperativa Dimensione Umana di Sant’Antioco (che gestisce i servizi dedicati all’infanzia del Generale Carlo Sanna), ha riattivato i servizi “Nido” e “Primavera”, “Insieme… anche se distanti”. L’équipe educativa (intesa come comunità educante insieme alle famiglie degli iscritti), dunque, intende con questo progetto offrire al genitore piccoli spunti per trascorrere un tempo di qualità con i loro bambini e allo stesso tempo mantenere un “contatto”, per ciò che è concesso, con i bambini attraverso video, note vocali, videochiamate e foto condivise tramite l’app WhatsApp (scelta poiché tutte le famiglie la possiedono nei loro smartphone).

Le attività proposte si suddivideranno in due laboratori tematici:

Laboratorio “Fiabe al telefono”, che consisterà in letture ad alta voce realizzate dalle educatrici e inviate tramite file audiovisivi, dedicate ai bambini del Nido e della Sez. Primavera. Ad alcune letture saranno abbinate anche proposte di attività pratiche, grafiche e pittoriche ad esse correlate. L’elenco delle letture sarà stilato in base alla disponibilità fisica dei testi e si potrà sopperire anche con audiolibri presenti sul web. Alcune saranno pensate per tutti, altre suddivise per fasce di età.

Laboratorio “Creo con le mani… e imparo”, consistente in proposte di attività manipolative e di stimolazione della motricità fine e grosso motoria e della coordinazione oculo-manuale. La tipologia di attività manuali proposte sarà pensata ed eventualmente modificata in base ai materiali che le famiglie riusciranno a reperire facilmente in casa.

A questi due binari di attività si affiancheranno poi alcune proposte dedicate a giornate specifiche, come la Festa del Papà, Pasqua, etc., e ad alcuni temi specifici come le autonomie; talune attività potrebbero anche emergere ed essere proposte dai genitori stessi nel corso del progetto. Tutte le attività saranno illustrate sulle chat WhatsApp e talvolta anche condivise sulla pagina fb ufficiale del Servizio. Ogni venerdì, in accordo con le famiglie, ci sarà un momento di condivisione e restituzione tra educatrici, genitori e bambini per discutere sulle impressioni emerse durante le attività proposte tramite videochiamate di gruppo per chi sarà reperibile.

