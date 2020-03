Giovedì 26 marzo, è nata Gioventù Nazionale Sulcis Iglesiente, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia pone le radici anche nel Sulcis Iglesiente e mira a crescere fortemente.

I promotori di questa iniziativa sono Simone Valleri (già dirigente regionale di Gioventù Nazionale), 22 anni di Narcao e Valerio Lecca, 26 anni di Sant’Anna Arresi (di cui è consigliere comunale, subentrato recentemente, come primo dei non eletti lo scorso 16 giugno, al dimissionario Antonio Costantino Granella, candidato sindaco non eletto della lista “Insieme per Sant’Anna Arresi”).

«Dopo 4 anni di militanza nel circolo di Cagliari, ho deciso insieme all’amico Valerio di far nascere Gioventù Nazionale anche nel nostro territorio – ha detto Simone Valleri -. Le risposte che abbiamo avuto sono state sorprendenti. Decine di richieste di adesioni e tantissimi ragazzi e ragazze incuriosite. Il nostro obiettivo è quello di portare all’interno del nostro territorio un movimento giovanile che sappia ascoltare le esigenze dei giovani del nostro territorio, che si sta pian piano spopolando ed è sfiduciato verso la classe politica. Vogliamo riportare chi ci segue a credere nei progetti che vogliamo portare avanti, che non sono esclusivamente quelli politici, ma riguardano le associazioni culturali, di volontariato, beneficenza, pulizia spiagge, ovvero tutto ciò che possa esser utile per il bene della nostra comunità: crediamo molto nel contatto diretto con le persone e non mancheranno anche gli eventi ricreativi e di divertimento che riteniamo di grande importanza per la conoscenza delle persone.»

«Per noi aver portato Gioventù Nazionale nel territorio e aver avuto tutte queste adesioni rappresenta un ottimo punto di partenza, perché crediamo in quello che facciamo e ci mettiamo tanta passione. Amiamo il nostro territorio e son sicuro potremo fare molto bene; questa è una nuova esperienza per tutti noi quindi invito tutti gli interessanti a contattarci se interessati nella nostra pagina Facebook. Son sicuro potrà nascere qualcosa di importante», ha aggiunto Simone Valleri.

«Vogliamo fare in modo di avvicinare quanti più giovani possibili alla vita politica e sociale del paese – ha detto Valerio Lecca -, stiamo avviando questo gruppo in uno dei momenti più difficili che la nostra nazione abbia mai affrontato, e ancora non sappiamo in quali condizione ne uscirà il nostro territorio e quali conseguenze ci saranno, il nostro gruppo si impegnerà senza dubbio a discutere ed offrire tanti spunti ai nostri politici, spesso, ma non per colpa, lontani da quella che è la realtà del Sulcis, ma specialmente si impegnerà nel sostenere, attraverso diverse iniziative, sociali, di aggregazione e beneficenza – ha concluso Valerio Lecca -, tutti coloro che hanno bisogno.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments