Gli interventi del comune di Iglesias a sostegno dei cittadini in difficoltà per l’emergenza Coronavirus

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, con il decreto n. 2 del 30 marzo 2020, in ottemperanza all’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio, che prevede la distribuzione di buoni spesa e generi alimentari a coloro che versano in stato di necessità in relazione all’emergenza Covid-19, ha stabilito le indicazioni di utilizzo e le modalità per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle risorse riservate al comune di Iglesias.

Le domande dovranno essere inviate mediante mail all’indirizzo: emergenza.covid19@comune.iglesias.ca.it

In alternativa, le domande possono essere consegnate a mano all’ufficio dei Servizi Sociali “Equipe multidisciplinare” presso la sede dell’ex Tribunale in Via Pacinotti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 8 APRILE 2020.

I beneficiari dei contributi sono individuati prioritariamente tra coloro i quali non usufruiscono di altri contributi pubblici, e che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, non hanno introiti di alcun tipo (ad esempio chiusura attività commerciali, sospensione attività lavorativa saltuaria; ecc.);

Per coloro i quali non beneficiano di alcun genere di introito, sono previsti:

– Per 1 persona, un ammontare massimo del buono settimanale di euro 40,00, ed un ammontare massimo del buono mensile di euro 160,00.

– Per nuclei familiari di 2 persone, un ammontare massimo del buono settimanale di euro 60,00, ed un ammontare massimo del buono mensile di euro 240,00.

– Per nuclei familiari di 3 persone, un ammontare massimo del buono settimanale di euro 80,00, ed un ammontare massimo del buono mensile di euro 320,00.

– Per nuclei familiari di 4 o più persone, un ammontare massimo del buono settimanale di euro 100,00, ed un ammontare massimo del buono mensile di euro 400,00.

Per coloro che beneficiano di altri supporti economici, il buono dovrà essere ridotto in maniera proporzionale.

La normativa di riferimento e la relativa modulistica, sono scaricabili tramite il sito istituzionale del comune di Iglesias al seguente link:

http://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/notizie/notizia/Gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-COVID-19-Interventi-di-solidarieta-Distribuzione-buoni-spesa./

