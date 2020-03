Insieme contro il Coronavirus è la raccolta fondi per il SS Trinità di Cagliari ideata da Erika e Miriana Massidda

#Insieme contro il Coronavirus è la raccolta fondi per l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari ideata da Erika e Miriana Massidda, due giovani (30 e 27 anni) originarie di Sant’Antioco, tramite la piattaforma gofundme.com https://www.gofundme.com/f/sardegna-unita-per-gli-ospedali

«Donare, condividere, iniziare una raccolta fondi per aiutare qualcuno in difficoltà. Ognuno di noi può fare la propria parte contro l’emergenza sanitaria in atto dovuta al virus Covid-19. Tra le cose possibili c’è anche quella di lanciare un crowdfunding in tutta Italia per aiutare i volontari, le associazioni, i medici e le strutture ospedaliere che in questi giorni stanno facendo il massimo per contenere il contagio.»

La raccolta fondi promossa da Erika Massidda e Miriana Massidda ha ottenuto la certificazione dal dottor Attilio Murru, direttore amministrativo dell’ATS Sardegna.

«Esprimiamo sincera gratitudine per l’iniziativa che generosamente è stata posta in essere, volta a dare un utile e prezioso contributo in questo momento di particolare difficoltà – ha scritto in una nota il dottor Attlio Murru -. Certamente, provvederemo ad adottare un provvedimento formale di accettazione della donazione che avete in animo di eseguire e che si considererà avvenuta al momento dell’effettuazione di un bonifico bancario a favore del conto corrente bancario intestato all’ATS Sardegna.»

