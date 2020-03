Lidl: oltre 70 assunzioni di diplomati e laureati

LIDL, catena di supermercati presente in Italia con 650 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale, assumerà oltre 70 nuove figure in possesso di diploma o di laurea. La ricerca, che sarà effettuata con colloqui on line per rispettare le normative relative al Coronavirus, è rivolta soprattutto ad Addetti Vendita, che dovranno assistere i clienti rendendo la loro esperienza di acquisto facile, veloce e piacevole, gestire la cassa e tenere in ordine i locali; Commessi Specializzati, che dovranno fornire assistenza ai clienti, gestire il personale e curare l’aspetto del punto vendita assegnato. Inoltre si cercano Collaboratori Contabilità, che dovranno analizzare e registrare i documenti contabili, collaborare con le diverse funzioni aziendali e gestire i dati anagrafici; Capi Area, i quali dovranno saper gestire i punti vendita e il team di collaboratori e ottimizzare i costi, oltre ad Operatori di filiale, Responsabili vari settori, Assistenti direzione, etc.

Per entrare a far parte di un’azienda solida e strutturata e lavorare in un ambiente giovane, dinamico e stimolante con tante attività, che coinvolgano i collaboratori a fare squadra anche fuori dal lavoro, i candidati devono…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_lidl_3_20.html .

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments