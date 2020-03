Michele Ennas (Lega): «Nell’emergenza, si rendano disponibili i fondi provenienti da rinunce e revoche della zona franca urbana»

«Le misure di carattere economico approvate dal Governo nazionale sono insufficienti per affrontare una crisi come quella che abbiamo di fronte specie per le partite IVA.»

Lo dice il consigliere regionale della Lega Michele Ennas.

«E’ giusto e sacrosanto il sostegno ai lavoratori dipendenti, ma il Governo nazionale si sta dimenticando di tutto il tessuto economico legato a commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, liberi professionisti che sta andando in pezzi, senza possibilità di recupero – aggiunge Michele Ennas -. Mi sembra evidente che non si può chiedere a chi non incassa un euro di pagare le tasse. Le partite IVA che non stanno guadagnando nulla e di certo nulla guadagneranno chissà ancora per quanto tempo dovranno comunque versare i contributi previsti. Non basta rinviare le scadenze e tantomeno sono sufficienti gli stanziamenti da 600 euro una tantum.»

«E” superfluo dire che nelle aree maggiormente in crisi come il Sulcis Iglesiente, in cui la sofferenza economica è già marcata, un evento di crisi economica di questo tipo risulta devastante – sottolinea Michele Ennas -. Il governo nazionale ha la possibilità di attutire il colpo sbloccando alcune misure dedicate al nostro territorio. La fiscalità di vantaggio della Zona Franca Urbana del Sulcis Iglesiente prevede la concessione di agevolazioni in favore di imprese di micro e piccola dimensione sotto forma di esenzioni fiscali e contributive. L’ultimo monitoraggio del MISE ha rilevato che un importo di oltre 22,9 milioni di euro dei fondi originariamente stanziati non risultano utilizzati ma sono sostanzialmente bloccati per via delle condizioni previste dai decreti originali. Ci sono 6 milioni di euro provenienti da rinunce e revoche delle agevolazioni già concesse che sono immediatamente utilizzabili e possono essere messi a disposizione subito predisponendo gli atti necessari. In questo momento per il nostro territorio qualsiasi sostegno alle nostre imprese può essere una boccata di ossigeno fondamentale e, data la situazione, il Governo dovrebbe valutare di rifinanziare tale fondo disponendo un ulteriore stanziamento di risorse. Servono coraggio e lungimiranza – conclude il consigliere regionale della Lega -. Anche a livello regionale non ci dimenticheremo di queste categorie produttive e faremo di tutto per sostenerle.»

